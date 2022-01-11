شكرا لقرائتكم خبر عن 10قوافل طبية جديدة تنضم لجهود دعم الرعاية الصحية بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا، للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

ومن بين تلك الجهود، تنفيذ قوافل طبية متنقلة تتجه لقرى مبادرة حياة كريمة، وقد تم إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، مسبقا فقد تم إطلاق آلاف القوافل لقرى المبادرة، كما يتم عقد ندوات تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين كما يجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية، هذا بجانب تنظيم قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات، يأتى كل ذلك فى إطار العمل على مضاعفة الرعاية الصحية المقدمة لأهالى الريف المصري وإتاحة الكشف الصحى فى مناطق متقاربة، لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.