الطقس.. رمال وأتربة على القاهرة و4 أماكن.. والحرارة 7 في هذه المنطقة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (18 نهارا - 11 ليلا).

- السواحل الشمالية (18 نهارا - 11 ليلا).

- جنوب سيناء (23 نهارا - 14 ليلا).

- شمال الصعيد (18 نهارا - 7 ليلا).

- جنوب الصعيد (23 نهارا - 11 ليلا).