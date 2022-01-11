الصحة لمرضى الحساسية: توجهوا إلى أقرب مستشفى في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضحت وزارة الصحة والسكان طريقة العناية بصحة مرضى الحساسية خلال فترة التقلبات الجوية.

وقالت الصحة، في منشور توعوي، اليوم الاثنين، إن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء ملابس ثقيلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه على مرضى الحساسية أيضا تناول الأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب.

وفي حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية يجب سرعة استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.