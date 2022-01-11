شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية: منتدى شباب العالم منصة دولية تحمل رسائل السلام بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، السفير أسامة بن أحمد نقلى بعقد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم الذى انطلق أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وعبّر السفير نقلي عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

وأشار السفير نقلى إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة للمنتدى، إضافة إلى دورته الحالية، مشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، باعتباره منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

كما لفت نقلي إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.