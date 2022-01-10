"هددها بنشر صورها على المواقع".. الداخلية: ضبط شاب هدد خطيبته بنشر صورها على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى الفتيات بالجيزة من خطيبها السابق لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الإجتماعى

كانت أجهزة الأمن رصدت، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة؛ وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.