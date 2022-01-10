مؤدي شخصية "جلال الدين الرومي" بمنتدى الشباب: فخور بردود الأفعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهور شخصية الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي عبر تقنية الهولوجرام، خلال عرض "العائدون من الماضي"، وقدم شخصية الفنان عزت زين والذي لعب دور جلال الدين الرومي على مدار 4 سنوات في مسرحية "قواعد العشق الأربعين".

ومن خلال العرض المبهر في منتدى شباب العالم كانت المقولة التي وقف أمامها الجميع "كنت ذكيًا أسعى لتغيير العالم والآن أنا حكيم أسعى لتغيير نفسي"، ليقول زين لمصراوي: "مثلت من قبل شخصية جلال الدين الرومي في مسرحية قواعد العشق الأربعين وتم عرضها لفترة طويلة على مسرح السلام والمسرحية سافرت البحرين واتقدمت داخل عدة محافظات وفي مسرح جامعة القاهرة بقاعة القبة الشهيرة وكانت تجربة جميلة جدًا".

وعن اختياره في منتدى شباب العالم، قال: "تفاجأت باتصال هاتفي للمشاركة بهذه الشخصية في منتدى شباب العالم وطبعا الوسيط مختلف لانه سينمائي وليس مسرحي، ولأنه في سياق المفاهيم المطلوب مفاهيم الحب والتسامح المفروض تسود العالم لذلك تم اختيار أقول من جمال الدين الرومي من المخرج أحمد المرسي".

وأضاف: "جمال الدين الرومي لديه أقوال كثيرة جدًا كلها قائمة على مفاهيم الحب والتسامح والإنسانية"، مشيرًا إلى أن الجملة التي تناقلها الجميع في المنتدى: "كنت ذكيًا أسعى لتغيير العالم والآن أنا حكيم أسعى لتغيير نفسي" جاءت ضمن العديد من الأقوال لجمال الدين الرومي فالإنسان الذكي بيحلم بتغيير العالم لكن هذا التغيير لن يكون حقيقي، الطريق إلى تغيير العالم يبدأ من تغيير النفس.

وتابع: "فوجئت بردود الأفعال وسعيد جدًا بهذا التفاعل، وبعد العرض قرأت الكثير من التعليقات كلها إيجابية من ممثلين وناس عاديين من ضمنهم سامح حسين الذي هنأني".

وعن عدم احترافه للتمثيل قال: "كنت مشغولًا بتأدية رسالة وهدف فالسعي للنجومية سهل جدًا لكن كنت أسعى لتشكيل وجدان".

وأشاد عزت زين، بمشروع مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بجميع أشكال الفنون خاصة في الريف المصري.

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