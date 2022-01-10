شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 195 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحـسيـن، من محافظات (الدقهلية، أسيـوط، كفر الشيخ، بورسعيد ) المجموعة الثانية، ومحافظتي (الإسماعيلية ، المنيا) المجموعة الثالثة والخامسة.

وقالت الوزارة إنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم، سواءً من هذه المحافظات أو من غيرها، وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد، في حين يكتفي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

والخطباء الجدد هم:

1. أحمد محمود إبراهيم علي الحصي الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

2. أحمد رجب محمد رجب الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

3. على محمود سرور على إبراهيم الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

4. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح خفاجة الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

5. إسلام محمد محمد البيلي الدقهلية كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

6. ناصر محمد عبد المعطي محمد مراد الدقهلية كلية الشريعة والقانون ممتاز مع مرتبة الشرف

7. عبد الخالق محمد فتحي عبد الخالق البكري الدقهلية كلية الشريعة والقانون ممتاز مع مرتبة الشرف

8. إبراهيم ربيع البنداري مروان الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف

9. محمد إبراهيم حسن إبراهيم الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف

10. علي محمد سعد حامد الدقهلية كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

11. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاتة الدقهلية كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

12. عمار السيد عبد العظيم محمد الدقهلية كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

13. عبد الغني محمد أحمد العوامي الدقهلية كلية اللغة العربية ممتاز مع مرتبة الشرف

14. أحمد خيري أحمد إبراهيم الدقهلية كلية القرآن الكريم ممتاز مع مرتبة الشرف

15. إبراهيم حسين حسين إبراهيم السنهوتي الدقهلية كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

16. إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الله الدقهلية كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

17. إبراهيم أكرم أحمد الدسوقي الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

18. مصطفى فايق السيد عبد الحاكم الدقهلية كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

19. أحمد سمير رشدي محمد علي الدقهلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

20. محمد أحمد زكي حسن القصبي شريف الدقهلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

21. محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الدقهلية كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

22. محمد رمضان عبد اللطيف نبهان إبراهيم الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

23. محمود رجب محمود عبد العال النجار الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

24. أحمد السيد حلمي متولي الدقهلية كلية اللغات والترجمة جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

25. أحمد رمزي عبد الرحمن عوض النجار الدقهلية كلية الشريعة والقانون ممتاز

26. إبراهيم فتحي مصطفى محمد زغلول الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

27. محمد إبراهيم رمضان رمضان السروجي الدقهلية كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

28. عبد الرحمن إبراهيم علي محمد منصور الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

29. أحمد محمد عطية محمد أحمد الدقهلية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

30. حسين أحمد مرزوق محمد أسيوط كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

31. هشام محمد علي محمد عبد الرحمن أسيوط كلية أصول الدين ممتاز مع مرتبة الشرف

32. عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان أسيوط كلية الشريعة والقانون ممتاز مع مرتبة الشرف

33. محمود صالح سليمان صالح أسيوط كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

34. محمد عيد رمضان شعبان أسيوط كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

35. محمد حامد محمد إبراهيم عيسي أسيوط كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

36. محمود مرزق أحمد حسن أسيوط كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

37. عبد الرحمن جمال عبد الله محمد أسيوط كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

38. عبد العزيز إبراهيم توفيق محمد غنيم كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز مع مرتبة الشرف

39. السيد إبراهيم أحمد أبو زيد كفر الشيخ كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز مع مرتبة الشرف

40. محمد علاء علي حسن كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

41. محمد صبري عبد المعطي عبد الحليم سيد أحمد كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

42. محمود محمد عنتر يس كفر الشيخ كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًّّا مع مرتبة الشرف

43. أحمد عزمي محمد رضوان جابر كفر الشيخ كلية أصول الدين ممتاز

44. محمود عبد الله سعد عبد العظيم كفر الشيخ كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز

45. أحمد سعيد محمد أحمد أبو غزالة كفر الشيخ كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز

46. شعبان فرج بدران حبيب كفر الشيخ كلية التربية بجامعة الأزهر ممتاز

47. محمد عبد الله عزت عبد الله كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون ممتاز

48. أحمد عبد النبي السعيد خليل كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون ممتاز

49. أحمد عطية فتحي محمد علي الفقي كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون ممتاز

50. محمد على حامد محمد أبو خشبة كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

51. رمضان سعد إبراهيم محمد الشرقاوي كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

52. عمار عادل محمد برهامي الكفوري كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

53. يوسف عرفة يوسف عرفة بدر كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

54. هاني رأفت محمد ذكي عوض كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

55. فارس محمد محمود زبيدة كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ممتاز

56. أحمد حامد السيد السيد كفر الشيخ كلية الدعوة الإسلامية ممتاز

57. أحمد برهامي محمد برهامي الكفوري كفر الشيخ كلية الدعوة الإسلامية ممتاز

58. طلعت عبد المنعم محمد عبد المنعم حسانين كفر الشيخ كلية اللغة العربية ممتاز

59. محمد أحمد إسماعيل بدر زيد كفر الشيخ كلية القرآن الكريم ممتاز

60. طه جمال عبد المنعم شاهين كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد جدًّا

61. محمود عبد العاطي محمد محمد حجازي كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد جدًّا

62. مصطفى عبده مصطفى عبد الوهاب كفر الشيخ كلية أصول الدين جيد جدًّا

63. عبده محمد عبد الفتاح مغازي كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

64. علاء نصر سيد أحمد الجوهري كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

65. محمد فكيه محمد على محمود كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

66. إبراهيم السعيد جوهر سعد كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد جدًّا

67. محمود سيد أحمد أبو السعود كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

68. عبد الفتاح على محمد محمد يوسف كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

69. محمد جمعة عبد الله محمود النجار كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

70. أحمد سمير عبد المنجي يحيى عفيفي كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

71. أحمد حمدي إبراهيم فراج كفر الشيخ كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

72. محمد عبد المالك سعد السيد كفر الشيخ كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا

73. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الشهاوى كفر الشيخ كلية اللغة العربية جيد جدًّا

74. عبد الرحمن عبد العاطي محمد محمد حجازي كفر الشيخ كلية اللغة العربية جيد جدًّا

75. محمد سعد محمد هدهد كفر الشيخ كلية القرآن الكريم جيد جدًّا

76. رمضان محمد منسوب رمضان بورسعيد كلية أصول الدين جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

77. جمال عرفات حسن الشرقاوي بور سعيد كلية أصول الدين جيد

78. محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز الاسماعيلية كلية الشريعة والقانون ممتاز مع مرتبة الشرف

79. طه عادل عبد الله عبد الحميد عبد العال الإسماعيلية كلية القرآن الكريم ممتاز مع مرتبة الشرف

80. محمد رضا عبد الفتاح سليمان غمري الإسماعيلية كلية أصول الدين جيد

81. رفعت محمد علي الأفندي الإسماعيلية كلية أصول الدين جيد

82. خطيب محمد محمد إبراهيم الإسماعيلية كلية أصول الدين جيد

83. محمد علي عبد العظيم السيد الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد

84. محمود علي محمد علي الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون جيد

85. مصطفى أحمد مصطفى أحمد يوسف الإسماعيلية كلية الدعوة الإسلامية جيد

86. محمد فوزي محروس محمد عجمي الإسماعيلية كلية الدعوة الإسلامية جيد

87. علي محمود عبد الوهاب علي المنيا كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

88. حجاج قرني هنطشي حسن المنيا كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا

89. أحمد سيد محمود إسماعيل المنيا كلية التربية بجامعة الأزهر جيد جدًّا

90. محمود محمد فتحي عبد السميع قطب المنيا كلية أصول الدين جيد

91. محمد جمال محمود عبد الرازق المنيا كلية أصول الدين جيد

92. عبد النبي سيد سوبي محمود المنيا كلية أصول الدين جيد

93. مصطفى محمد فهمي محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

94. طه حسين عبد العظيم عبد الغني المنيا كلية أصول الدين جيد

95. محمد شعبان عمر عبد العاطي المنيا كلية أصول الدين جيد

96. إسماعيل محمد عبد الرازق محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

97. يوسف ذكي الدرملي محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

98. أحمد إبراهيم عبد الحفيظ أحمد المنيا كلية أصول الدين جيد

99. علي محمد إسماعيل عطية المنيا كلية أصول الدين جيد

100. محمد عادل عبد الرحمن عبد العزيز المنيا كلية أصول الدين جيد

101. محمد خليل سيد خليل المنيا كلية أصول الدين جيد

102. مصطفى محمود محمد علي المنيا كلية أصول الدين جيد

103. محمد علي بكر علي المنيا كلية أصول الدين جيد

104. عمرو دياب عبد المعز زيان المنيا كلية أصول الدين جيد

105. محمود فرغل عبد اللطيف عبد الرحيم المنيا كلية أصول الدين جيد

106. هاني شوقي عمر عبد الرحمن المنيا كلية أصول الدين جيد

107. عبد الله علي أحمد محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

108. محمود محمد أحمد أحمد المنيا كلية أصول الدين جيد

109. أسامة محمد عبد العال رزق عمر المنيا كلية أصول الدين جيد

110. عبد الرحمن محمود محمد عبد التواب المنيا كلية أصول الدين جيد

111. محمد صلاح حسن الطيب المنيا كلية أصول الدين جيد

112. وليد رجب نور عبد العال المنيا كلية أصول الدين جيد

113. أحمد عبد الفتاح حسن محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

114. إسماعيل إبراهيم ياسين حسين المنيا كلية أصول الدين جيد

115. رضا محمد علي حسين المنيا كلية أصول الدين جيد

116. مصطفى طه أحمد سالم المنيا كلية أصول الدين جيد

117. رمضان أحمد شحاتة عطا المنيا كلية أصول الدين جيد

118. أحمد علي سيد محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

119. إسلام حسن علي حسين المنيا كلية أصول الدين جيد

120. محمود محمد مرزوق جاد المنيا كلية أصول الدين جيد

121. حسين محمد محمود محمد المنيا كلية أصول الدين جيد

122. أحمد عبد الوهاب عبد الحميد علي المنيا كلية أصول الدين جيد

123. محمود طه محمد إبراهيم المنيا كلية أصول الدين جيد

124. عمر سعد صلاح أحمد المنيا كلية أصول الدين جيد

125. عبد الله علي راشد مطر المنيا كلية أصول الدين جيد

126. محمد عبد الفتاح خلف إسماعيل المنيا كلية أصول الدين جيد

127. حامد السيد عيسى عبد الجواد المنيا كلية أصول الدين جيد

128. محمود رجب عبد الحميد جويد المنيا كلية أصول الدين جيد

129. محمود صالح سليم عبد الوهاب المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

130. أحمد نصر عبد الجواد عبد النظير المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

131. طارق عاطف محمد عبد الرشيد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

132. محمد سامي عبد الباسط جاد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

133. مصطفى محمود مصطفى عبد المجيد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

134. مصطفى كامل أحمد عبد المجيد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

135. أحمد محمد عبد الحميد عبد الشكور المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

136. شحاتة أحمد مصطفى شحاتة المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

137. أحمد محروس عيد سيد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

138. محمد عبد الرازق سيد عبد الرحمن المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

139. عمرو علي محمد أحمد عليان المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

140. محمد عبد التواب حفظي حسن عطا المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

141. مصطفى طه إسماعيل عبد العاطي المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

142. محمود أحمد محمد رشدان المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

143. إبراهيم سيد محمد سيد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

144. مصطفى أحمد عيسى عبد الجواد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

145. محمد عثمان محمد أحمد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

146. حسين عمر حسين عبد السميع المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

147. مصطفى عبد المجيد يوسف مهران المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

148. محمد عزت مصطفى سليمان المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

149. محمد عبد الفتاح حسن محمد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

150. محمد صافي إبراهيم مدكور المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

151. محمود شعبان محمد إسماعيل المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

152. مهاود ناجي محمد أحمد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

153. محمد عبد الجواد عمر عبد الرحمن المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

154. محمد عبد الحميد عبد الجواد عبد الحميد المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

155. محمد سيد أحمد صابر المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

156. علي رمضان عبد السلام محمود المنيا كلية الشريعة والقانون جيد

157. أحمد محمد علي خلف المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

158. إسلام السيد قطب خليفة المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

159. حسام حسن محمد محمد المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

160. إبراهيم محمد أمين عبد الستار المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

161. مصطفى أحمد عبد اللاه محمد المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

162. محمد حنفي محمود سليمان المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

163. مصطفى زعزوع هواوي محمد المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

164. عمر حسن محمد عبد الجواد المنيا كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

165. أحمد خلف محمد عبد الدايم المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

166. أحمد محمد علي عبد الحافظ المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

167. محمود محمد علي شلقامي المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

168. مصطفى ناجي محمد عبد الحليم المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

169. ناصر محمد بهلول عبد الرسول المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

170. مصطفى محمد مصطفى مهني المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

171. عمرو موسى يوسف محمد المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

172. مصطفى أحمد عبد الستار محمد المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

173. عرفات محمد كامل إسماعيل المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

174. عبد الرحمن محمود محمد المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

175. محمد عبد المنعم محمد السيد المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

176. علي حجازي محمد المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

177. عبد الله أحمد محمد علي المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

178. محمد أحمد جمال يونس محمود المنيا كلية الدعوة الإسلامية جيد

179. مؤمن مرعي عبد العظيم كامل المنيا كلية اللغة العربية جيد

180. عبد الرحمن جمعة محمد يونس المنيا كلية اللغة العربية جيد

181. الشافعي ناجح مرسي حماد المنيا كلية اللغة العربية جيد

182. محمد راوي عبد الكريم عثمان المنيا كلية اللغة العربية جيد

183. محمود صالح عبد الرحيم صالح المنيا كلية اللغة العربية جيد

184. عبد الله محمد عبد الدايم عبد الحليم المنيا كلية اللغة العربية جيد

185. محمد صاوي محمد عليوة المنيا كلية اللغة العربية جيد

186. أمين محمد أمين عبد الغني المنيا كلية اللغة العربية جيد

187. محمد ربيع محمد علي المنيا كلية القرآن الكريم جيد

188. يحيى محمد السيد عبد الحليم المنيا كلية القرآن الكريم جيد

189. خلف نجيب محمد محمد المنيا كلية القرآن الكريم جيد

190. عماد كرم عيد علي المنيا كلية القرآن الكريم جيد

191. عمرو موسى كامل موسى المنيا كلية اللغات والترجمة جيد

192. محمود رمضان عبد النعيم عبد العظيم المنيا كلية التربية بجامعة الأزهر جيد

193. محمود علي عبد العال عبد الله المنيا كلية التربية بجامعة الأزهر جيد

194. أحمد محمد يحيي عبد اللطيف المنيا كلية التربية بجامعة الأزهر جيد

195. محمد صابر عبد الرحيم زيدان المنيا كلية القرآن الكريم جيد

وعلى المديريات استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :-

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائيَّة حديثة.