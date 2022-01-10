شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تؤكد جاهزية مستشفياتها بأحدث التقنيات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر أحدث التقنيات العالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعلية"، ومنها الميكروسكوبات الجراحية لعلاج الأمراض المختلفة خاصة في التخصصات الدقيقة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الميكروسكوبات الجراحية تعد من أحدث وأدق التقنيات في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة، مثل جراحات المخ والأعصاب والتجميل والعيون والعظام والجراحة العامة، والتي أحدث استخدامها بمستشفيات الهيئة نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وجودة عالية وفقًا للأدلة الإرشادية والبرتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى أن تطبيق ذلك يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وتابع: أن الهيئة تنتهج سياسات البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية والتعليم الطبي المستمر والتدريب عليها، بما يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة تتناسب مع معاير تقديم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي ترتكز على مقومات استغلال التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات الطبية بهدف رضاء المنتفع.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول 4 عمليات استئصال انزلاق غضروفي مع توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت، إلى أنه نجح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع في علاج أربعة مرضى كانوا يعانون من آلام مزمنة بالظهر مع ضيق في القناة العصبية القطنية الشوكية، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، والذي يعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج هذه الأمراض وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضافت، أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمرضى بالمجمع، د. حازم نجم، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. هشام رفعت، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، د.محمود نصار، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، د. علي موافي، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وتابعت، أنه رغم تكلفة إجراء العملية الواحدة لمثل هذا النوع من العمليات في القطاع الخاص تتخطى 40 ألف جنيه، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية الواحدة يسددها كل مريض، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية.