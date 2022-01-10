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التعليم: مصر بالمركز 39 فى الجودة عالمياً حسب استبيان U.S news and reports

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بحسب استبيان من U.S news and reports أحتلت مصر المركز الثالث على مستوى الدول العربية المدرجة بالتقرير ، والمركز 39 عالميًا في جودة التعليم.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها:  تضمن الاستبيان 3 عوامل رئيسية هي تطور نظام التعليم العام، ومدى رغبة الشخص بالالتحاق في جامعة بالدولة، ومقدار جودة التعليم.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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