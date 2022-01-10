شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مصر بالمركز 39 فى الجودة عالمياً حسب استبيان U.S news and reports والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بحسب استبيان من U.S news and reports أحتلت مصر المركز الثالث على مستوى الدول العربية المدرجة بالتقرير ، والمركز 39 عالميًا في جودة التعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها: تضمن الاستبيان 3 عوامل رئيسية هي تطور نظام التعليم العام، ومدى رغبة الشخص بالالتحاق في جامعة بالدولة، ومقدار جودة التعليم.