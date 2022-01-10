شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى نظيره اللبناني على هامش مشاركته فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب اللبناني، جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة، والسفير على الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة.

وفى مستهل اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لرئيس الحكومة اللبنانية بحلول العام الميلادى الجديد، متمنيا أن يكون بداية لمستقبل أفضل لدولة لبنان، وأن يحقق الشعب اللبنانى الشقيق ما يصبو إليه من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اللقاء الذى تم صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء ليجدد حرص القيادة السياسية على مواصلة الدعم للبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق مدبولي، خلال لقائه مع ميقاتي، إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون فى مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائى بين البلدين، ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية.

من جانبه، تقدم نجيب ميقاتى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ولأعضاء الحكومة، على المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان، والرغبة والجهود الصادقة فى الوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والشدائد.

وفى ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستمرار فى تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدولة لبنان، معرباً عن ترحيبه بتلبية دعوة نظيره اللبنانى بالزيارة فى أقرب فرصة ممكنة، دعماً للشعب اللبنانى الشقيق.