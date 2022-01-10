منتدى شباب العالم.. بهجة وإبهار ورسائل من أجل الإنسانية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
وخلال حفل الافتتاح، أعربت شخصيات دولية عن إعجابها الشديد بمنتدى شباب العالم الذى انطلقت فعالياته في نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفين إياه بالمنصة التي تبث السلام والتناغم، معتبرين أن فعاليات المؤتمر فرصة هائلة لتبادل الخبرات وخلق مستقبل أفضل.
منتدى شباب العالم.. بهجة وإبهار ورسائل من أجل الإنسانية
رسائل من حفل الافتتاح
المشاركون بجلسة شباب العالم
المشاركون فى جلسة شباب العالم
كلمات المشاركين بالجلسة الرئيسية
مشاركون بجلسة شباب العالم
رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبيريسوس، قال إن معظم سكان العالم يتكونون من شباب دون سن الثلاثين، متابعا: "المستقبل بين أيديهم، وأمامهم تحديات اليوم والغد بما ذلك التغير المناخى والتلوث والصحة وغيرها"، وقدم التحية باللغة العربية: "السلام عليكم وحمة الله وبركاته".
وأضاف خلال كلمة مسجلة فى افتتاح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد من ضيوف مصر: في المنظمة نحرص على دعم الشباب، وتم إنشاء مجلس الشباب التابع للمنظمة لنتأكد من انخراط الشباب، الشباب من خلال خبراتهم من دول مختلفة جزء لا يتجزأ من هذه الشباب، متابعا: "على الرغم من الشباب لم يتأثروا كثيرا بجائحة كورونا، إلا أن هناك قطاعات تأثرت مثل الصحة والتعليم والوظائف، وبالتالي علينا أن يكون عام 2022 هو عام القضاء على الجائحة، وتوجيه النمو والتقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الشباب حتى يكون لهم دورا محورا في بناء المجتمعات.
أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، قال إن الأزمة الصحية النفسية أثرت كثيرا على الشباب، ولكن الشباب قاموا في الوقت نفسه بتعزيز جهودهم، فهم في الشوارع وعلى الانترنت يدعون إلى التغيير ويطالبون بالمساواة والسلام والعدالة والتصدي لأزمة تغير المناخ، ويؤازرون بعضم بعضا داخل احيائهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف جوتيريس في كلمة موجهة إلى منتدى شباب العالم،: قام الشباب بتقديم أفكار وحلول تساعد المجتمعات المحلية في كيفية إعادة البناء والخروج من الجائحة وهى في حالة اقوى.
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.