شكرا لقرائتكم خبر عن "صنع فى سيناء".. إدارة منتدى شباب العالم تحتفى بالمنتجات التراثية السيناوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت إدارة منتدى شباب العالم، مكانا خاصا ومميزا، لعرض بعض المنتجات المميزة للثقافة السيناوية، التي تشتهر بها محافظتي شمال وجنوب سيناء، وحرصت إدارة منتدى شباب العالم، على وضع المنتجات السيناوية المبهرة، في مكان خاص ومميز، في القاعة الرئيسية لاستقبال زوار المنتدى.

وحرص حضور وزوار منتدى شباب العالم، على التقاط الصور التذكارية مع المنتجات السيناوية التراثية المعروضة، والسؤال عنها وعن كيفية صنعها.