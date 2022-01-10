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وزير الإسكان يقرر تعيين حسن الشوربجى مساعدا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

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القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعيين المهندس حسن الشوربجى، مساعدا لنائب لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية.

 

وشغل المهندس حسن الشوربجى، معاون وزير الإسكان، للشئون العقارية والتجارية، وحقق العديد من الإنجازات فى القطاع، وساهم فى حل عدد كبير من الإشكاليات التى تتعلق بالشركات العقارية، كما تولى لجنة التظلمات داخل الهيئة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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