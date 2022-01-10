شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن فتح 13 ألفا و600 حضانة بـ80% من السعة الاستيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حضانات الأطفال العمل وفقا للإجراءات الاحترازية إلى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجهات المعنية، وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عمل 13 ألفا و300 حضانة حتى الآن، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، من إجمالى ما يقرب من 16 ألف حضانة مرخصة منتشرة على مستوى الجمهورية، بعد توفيق أوضاع 2000 حضانة خلال الفترة الماضية وضمهم ضمن الحضانات المرخصة ليصل إجمالى الحضانات المرخصة حتى الآن إلى 16 ألف حضانة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتأكد من كل الشروط الخاصة بفتح الحضانات ووجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن، وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة، كما تقوم لجان الضبطية القضائية ومجموعات العمل بمتابعة عمل الحضانات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفى حالة عدم الالتزام يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها وجود شخص مُؤهَّل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ 80 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعى والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين كذلك منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وأيضا ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين كذلك السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، وأيضا الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من تصميم واعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة فى مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.

وأضافت "القباج"، أن هناك متابعة دورية مستمرة على الحضانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، وتشمل الإجراءات الاحترازية المتخذة الالتزام بتوفير كاشف حرارى عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بتقليل نسبة الإشغال، وعدم شراء أغذية من الخارج، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى، هذا مع استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

من جانبه، أكد محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك لجانا دورية لمتابعة مدى التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كما يتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات وهى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة.