محافظة الجيزة تزيل التعديات لتنفيذ محاور عمرو بن العاص وعثمان محرم

كما واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير والرصف.

ونفذت محافظة الجيزة من خلال أحياء الطالبية والعمرانية، أعمال التطوير والتوسعة بشارع عثمان محرم حيث جارى تنفيذ أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة وتوسعة وتكسير الأرصفة المتعدية على حرم الطريق الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية تمهيدا لتوسعة الشارع ورصفه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012