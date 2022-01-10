شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات التواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات الإصابة بكورونا المعزولة منزليا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكن التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي عن طريق إرسال كلمة عزل في رسالة إلى رقم 14440 لتسجيل البيانات الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطنين علي قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليا .

وأشارت إلى أنه يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتي تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة، كما أنه في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في الرسالة، وفي حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وإدخال كلمة عزل مرة أخرى ثم إعادة إدخال البيانات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.