شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع لجان امتحان الترم الأول بكليتى التربية والآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات التربية والعلوم والزراعة والطب البيطرى والأداب للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، فى بيان، إنه تم تكليف رعاية الشباب المركزية بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأمن الجامعي وإدارات الكليات للإشراف علي كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2021 والذي تشمل تعقيم الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات وأخذ التطعيمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي.

أكد الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة على حرص الجامعة على متابعة الامتحانات والاطمئنان على حسن سيرها مع تطبيق تعليمات المجلس الأعلى للجامعات والخاص بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا من دخول الامتحانات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع.