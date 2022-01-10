أخبار مصر

انتشال جثتين حتى الآن.. انقلاب سيارة نقل من أعلى معدية بمنشأة القناطر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر شمال الجيزة، مساء الاثنين، انقلاب سيارة نقل تقل عمال مزرعة من أعلى معدية القطا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي عاملين حتى الآن مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا آخرين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نقل من "معدية القطا" التابعة لفرع رشيد.

271694370_2021474054680169_8624887560431932123_n

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إنقاذ القليوبية.

التحريات الاولية للعقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن سيارة نقل تقل عمالا عائدين من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهو الأخرى، لكن سقطت بالمجرى المائي.

271667097_4888208104640883_763023980152302025_n

استخرج رجال الضفادع البشرية جثتين حتى الآن مع استمرار أعامل البحث والتمشيط بقاع المجرى المائي بحثا عن آخرين.

بدوره، وجه اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، مساعده لقطاع أكتبور بسرعة الانتقال إلى محل الحادث وتقديم كافة أوجه الدعم للقوات المشاركة في عمليات البحث والانتشال.

271582796_2021474128013495_7690442949697259106_n

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا