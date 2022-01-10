رئيس القابضة للمياه يوجّه بسرعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، أكد على الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في التوقيتات المحددة، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية لتذليل أي معوقات، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وبمشاركة السادة من قيادات الهيئة الهندسية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة ".

ووجه رؤساء الشركات التابعة، بالمتابعة المستمرة واليومية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة، والتواجد في موقع العمل، وأن تكون معدلات إنجاز الأعمال خلال الفترة القادمة سريعة جدا، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

واستعرض رئيس الشركة القابضة، حجم الأعمال القائمة التي تنفذها الشركات التابعة فى عدد 10 محافظات، والحزم الجارى تنفيذها من خلال الشركات التابعة، مشيرا إلى أهمية المكون المجتمعي ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المشروعات القومية والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وناقش إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رسلان، الشكر لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات على ما بذوله من جهود مستمرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.