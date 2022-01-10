شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، أن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهمًا في حركة الشباب العالمى، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما والمشاركة كجيل فتي، مشددا على أهمية الدور الحيوي للشباب في دعم واستدامة السلام وجعل المجتمعات أكثر شمولا.

وأضاف رئيس رومانيا خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ينبغي أن نكون على يقين بأن الشباب هم المستقبل، فالشباب يتحمل صياغة تنمية مجتمعاتنا والاستجابة للتحديات الجارية.

وتابع رئيس رومانيا: ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في محنة جائحة كورونا وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش بها اللاجئين والنازحين.



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسى



الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية جلسة منتدى شباب العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

جلسة منتدى شباب العالم

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة الهجرة

الدكتورة غادة والى

المهندس طارق الملا وزير البترول