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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، أن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهمًا في حركة الشباب العالمى، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما والمشاركة كجيل فتي، مشددا على أهمية الدور الحيوي للشباب في دعم واستدامة السلام وجعل المجتمعات أكثر شمولا.
وأضاف رئيس رومانيا خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ينبغي أن نكون على يقين بأن الشباب هم المستقبل، فالشباب يتحمل صياغة تنمية مجتمعاتنا والاستجابة للتحديات الجارية.
وتابع رئيس رومانيا: ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في محنة جائحة كورونا وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش بها اللاجئين والنازحين.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
جلسة منتدى شباب العالم
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
جلسة منتدى شباب العالم
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
جلسة منتدى شباب العالم
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة الهجرة
الدكتورة غادة والى
المهندس طارق الملا وزير البترول