الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في مصر لم يتوقف لحظة رغم جائحة كورونا، معلقا بالقول: "في مصر مخوفناش من الجائحة ..ولو كنتوا شوفتوا الشعب المصري كانت بيتعامل معها إزاى ..كان فيه إجراءات احترازية وتحسُب واندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، : لم يتوقف العمل في مصر لحظة لأن إحنا مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف ..والحياة تقف ..لا.. الحياة متوقفش.. الحياة هتستمر ..هنتجاوز استمرارها بشكل كامل قريبا ".