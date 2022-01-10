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الرئيس السيسي: العالم ما بعد كورونا سيختلف.. ورغم المعاناة سنجد آثارا إيجابية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في الجلسة، من قبل الرؤساء والوزراء وأثروا بكلماتهم موضوع الجلسة، متابعا: "الكل اتفق على أنه رغم المحنة وقسوة الكوفيد إلا أنها ألقت الضوء على زيادة التواصل والاستعداد لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا وشباب العالم كله بشكل أكبر".  

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "هتكلم عن اللقاحات كموضوع وكان له أثار لأن بعض الدول كان لديها الفرصة لتوفير اللقاحات ودولا أخرى لم يكن لديها الفرصة لتوفير هذه اللقاحات.. وتم التأكيد على أهمية التشارك العالمى في مجابهة التحديات بشكل عادل ومش مرتبط بالقدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية". 

 

وتابع الرئيس السيسي: "عالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلفا.. وشايف أننا رايحين لكده.. وعاوز أقول للشباب اللى موجود.. إحنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتى.. كمان سنوات تزيد أو تقل هنشوف نتائج الجائحة في العالم كلها.. ورغم المعاناة سوف نجد آثارا إيجابية جدا جدا".

 

 


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الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (50)

الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022

 

منتدى شباب العالم 2022 (42)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (20)

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية

 

منتدى شباب العالم 2022 (28)

جلسة منتدى شباب العالم

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (31)

جلسة منتدى شباب العالم

 

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جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (35)

الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (40)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (51)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (52)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (54)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 

منتدى شباب العالم 2022 (1)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (2)

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

 

منتدى شباب العالم 2022 (7)

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

 

منتدى شباب العالم 2022 (8)

الدكتورة رانيا المشاط

 

منتدى شباب العالم 2022 (10)

وزيرة الهجرة

 

منتدى شباب العالم 2022 (11)

الدكتورة غادة والى

 

منتدى شباب العالم 2022 (15)

المهندس طارق الملا وزير البترول

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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