شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كورونا يرسل لنا رسالة: أيها البشر لستم قادرين على تحدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تمثل محنة تتولد منها منح كثيرة، متابعا: "الخلاصة.. الجائحة قد تكون محنة ولكن ممكن تتولد منها منح كثيرة.. فيه قوة دفع كبيرة في البحث العلمى.. واللقاحات والمنظومات الصحية.. اختبار شديد في العالم لكه.. ننظم ونطور المنظومات الصحية أكثر فعالية في مثل هذه الازمات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "كل دولة لها خصوصية في مسارها للتعامل مع مثل هذه الأزمات طبقا لعوامل واعتبارات أتصور أنها تمثل خصوصية لكل دولة مع إطار عام بيجمعنا بالكامل".

وتابع الرئيس السيسي: "في النهاية عاوز أقولكم على حاجة.. دائما أبص على موضوع الفيروس.. وأقول ده بيرسل لنا رسالة لنا يقول: أيها البشر انتبهوا.. أنتم لستم قادرين على تحدينا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم. ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية". وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسى



الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية جلسة منتدى شباب العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

جلسة منتدى شباب العالم

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة الهجرة

الدكتورة غادة والى

المهندس طارق الملا وزير البترول