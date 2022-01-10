شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يؤكد لـ ميقاتي الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبناني ضيفاً عزيزاً على مصر، مؤكداً الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان ومعرباً عن كامل الدعم له من أجل النجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان.

من جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبنانى العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة.