شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الخاصة بالحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم البدء في إرسال رسالة لكل شخص مضى على تطعيمه بالجرعة الثانية 6 شهور أو أكثر تفيد بضرورة التوجه لأخذ جرعة تنشيطية ثالثة معززة للمناعة منعا لعدوي كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الجرعة الثالثة التنشيطية تكون لمن تلقي كامل تطعيمة سواء كان جرعتين أو حتى اللقاح المكون من جرعة واحدة.

وأضاف أنه لا توجد أي إجراءات مطلوبة سوى التوجة وفق الرسالة الي المكان الذي تلقي فية اللقاح من قبل في الموعد المحدد كما أنه لا يوجد تسجيل من خلال قاعدة بيانات منظومة اللقاحات يتم ارسال الرسالة مباشرة.

وأوضح أنه ليس بالضرورة أن تكون الجرعة الثالثة من نفس اللقاح الأصلي ومن الممكن أن يأخذ المتلقي نوع أخر من اللقاح .