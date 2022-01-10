جثتان ونجاة طفلين.. تفاصيل حادث مروع بالدائري الأوسطي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص وسيدة مصرعهما، وأصيب طفلان آخران في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع سلامة رجب كامل 42 سنة، وفاطمة إبراهيم محمد 38 سنة يقيمان الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي، فيما أصيب طفلان نقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

ونش إغاثة تابعة للمرور جنب طام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.