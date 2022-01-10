"كسر على رأسه برطمان".. مريض نفسي ينهي حياة شقيقه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى مريض نفسي حياة شقيقه بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل خلف مسرح البالون.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، وعثر على جثة شخص يبلغ من العمر 46 سنة، به آثار اعتداء بزجاج بالرأس والوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

تحريات الرائد باسم أبو الدهب معاون مباحث العجوزة، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وشقيقه الأصغر 42 سنة، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير بالضرب على الأول موجها له لكمات بالوجه حتى سقط على الأرض.

لم يكتف المتهم -الذي يعاني من مرض نفسي- من ذلك وانكب على شقيقه وكسر على رأسه "برطمان زجاجي" وانهال عليه ببقايا زجاج في مناطق متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم بقيادة الرائد محمد مجدي من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم لساع أقواله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحال اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.