القبض على مخرج مسلسل حلم الأسمرات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، القبض على المخرج "ح. ص." بتهمة نشر أخبار كاذبة.

تحريات المباحث رصدت إدعاء مخرج مسلسل حلم الأسمرات بسرقة معدات تصوير فريق العمل بأكتوبر "خلافاً للحقيقة" على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الواقعة وإعادة المعدات فور الإبلاغ.

قوة أمنية من قسم أول أكتوبر بقيادة المقدم إسلام المهداوي تمكنت من ضبط مخرج العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره من أخبار مغلوطة.

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون علمه باتخاذ القسم للإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن المخرج "ح.ص." كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن تعرض صناع مسلسل "حلم الأسمرات" إلى سرقة معدات التصوير من قبل عرب على الطريق الدائري أثناء تصويرهم مشاهد المسلسل.

إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وإعادة كاميرا التصوير المستولى عليها، وتسليمها لطاقم العمل.