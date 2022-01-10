17 يناير.. الحكم على المتهم بالتعدي على سيدة وتصويرها في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق المعروفة إعلاميا بسيدة الوراق إلى جلسة 17 يناير للحكم.

كان أصدر النائب العام، في وقت سابق بيانًا بشأن الواقعة، جاء نصه: ورد بلاغًا إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيان النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة سألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات، وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بصفع سيدة في الوراق، زوج شقيقتها وتعدى عليها بسبب إقامة زوجته قضية خلع، حيث ترصد المتهم خطوات ضحيته واستغل تواجدها بشارع النقطة بدائرة القسم وأجبرها على النزول من توك توك كانت مستقلاه بصحبة أطفالها، وتعدي عليها بالضرب والإهانة.

ودلت التحريات وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته، ودعمت السيدة المعتدي عليها شقيقتها وأيدت قرارها في الانفصال عن زوجها فانتقم المتهم منها وأهانها أمام أعين أطفالها الصغار.