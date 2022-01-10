شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء أسنان الجيزة تعلن رفض طعن مرشح سابق على نقيب الفرعية بنتائج انتخابات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد الشيال، أمين نقابة أطباء أسنان الجيزة، أن النيابة الإدارية رفضت الطعن المُقدم من الدكتورة سهير علام مرشح سابق على نقيب الجيزة، بتاريخ 5/11/2020، على القرار الإدارى بإعلان نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسنان مصر الدورة المنعقدة بتاريخ 21/8/2020، مؤكدا على أن الطعن حق مشروع لها كمرشح على منصب نقيب أطباء أسنان الجيزة في تلك الدورة التى تم الطعن عليها.

وأوضح الشيال، فى بيان لنقابة أطباء أسنان الجيزة، اليوم الإثنين، أن أسباب الطعن، هى: التشكيك فى سلامة الكشوف الانتخابية، والتشكيك فى العملية الانتخابية وإجراءاتها الشكلية والموضوعية، ضد كل من: النقيب العام لأطباء أسنان مصر بصفته، ونقيب أطباء أسنان الجيزة بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية رغم اعتذارهم على الإشراف على الانتخابات بتلك الدورة بصفته، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بصفته.

وأشار إلى أنه تم تداول الطعن بالجلسات؛ وبجلسة 25/12/2021 تم الحكم برفض الطعن المقدم وما يترتب عليه من آثار، وتقدم مجلس نقابة أطباء أسنان الجيزة برئاسة الدكتور مجدى صلاح، بخالص الشكر والتقدير للمستشار القانونى للنقابة علاء يوسف سالم لما بذله من مجهودات خلال جلسات تلك الدعوي.

فيما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح باب الطعون بانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، بدءا يوم السبت 8 يناير 2022، حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، الساعة 3.30 مساء، موضحة أنه يتم التقدم بالطعون للمدير الإدارى بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، وعن طريق البريد الإلكترونى [email protected]، أو عن طريق البريد المستعجل على عنوان "6 شارع الحديقة، جاردن سيتى، القاهرة"، على أن يشمل الطعن على: أسباب الطعن على الترشح، صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بصاحب الطعن، وكارنيه النقابة الخاص بصاحب الطعن.

كانت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والنقابات الفرعية بالمحافظات، قد أعلنت القوائم الأولية لأطباء الأسنان المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الخميس 17 مارس 2022.