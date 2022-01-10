شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تحدد محظورات على الركاب لتجنب التعرض للغرامة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة المترو محظورات على جمهور الركاب أثناء استقلال خطوط مترو الأنفاق أو دخول محطاتها، ودعت الجمهور إلى تجنب فعل هذه المحظورات حتى لا يتعرض للغرامات الفورية، ونستعرض هذه المحظورات خلال التقرير التالى:

1 فتح أو غلق باب القطار بالقوة .

2 - ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب .

3 - الجلوس على أرضية القطار .

4 - التدخين داخل المترو.

5 - حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة.

6 - اصطحاب الحيوانات داخل المترو أو العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر .

7- القفز فوق بوابات التذاكر للعبور أو الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة.

8- السماح للأطفال وحدها بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة أو التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار أو داخل القطار.

9 - النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار.