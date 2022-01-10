شكرا لقرائتكم خبر عن "البرنامج النووى المصرى وأثره على الاقتصاد الوطنى" ندوة بإكسبو دبى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيئة المحطات النووية المصرية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ندوة موسعة بعنوان "البرنامج النووى المصرى من أجل تأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء".

ويتضمن يوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمعرض أكسبو دبي 2020 جلسات حوارية، بحيث تتناول الجلسة الأولى "البرنامج النووي المصري وأثره على الاقتصاد الوطني"، وتتناول الجلسة الثانية "اعتبارات الأمان والسلامة لمحطة لضبعة النووية وتأثير ذلك على التقبل الجماهيرى".

ويمثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، وقد شارك ممثلون رفيعي المستوي من الهيئات العالمية والاقليمية والوطنية من خلال مشاركة ممثلين عن الهيئة العربية للطاقة الذرية والرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية WANO، ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما حضر الفعاليات أيضا وفد رفيع المستوى من الجانب الإماراتي برئاسة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك في إطار علاقات الشراكة المصرية الإماراتية المتميزة في مختلف المجالات والتي من بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي مشاركة هيئة المحطات النووية في هذا اليوم كامتداد لمشاركة جمهورية مصر العربية المتميزة والمتنوعة في الدورة الحالية للإكسبو بما يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليميّ والعالميّ وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث تمتلك جمهورية مصر العربية جناح متميز في الدورة الحالية للمعرض مستعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل.