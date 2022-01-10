شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والفاو ينفذان برنامجا تدريبيا عن الإرشاد والتحول الرقمي لمرشدي الزراعة والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الوزارة لتطوير المراكز الإرشادية ورفع مهارات وبناء القدرات العاملين في مجال التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعى.
وقال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد، إن البرنامج التدريبي يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية بما يساعدهم في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة ويحاضر في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين يتناولون أهمية تدريب المرشدين الزراعيين ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الرقمي في مجال الأرشاد الزراعي.