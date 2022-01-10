شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على معاش استثنائي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية من خلال تقرير معاش استثنائي لم أدو خدمة جليلة للدولة وكذلك منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الحصول على معاش استثنائى في نقاط محددة .

1. إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه .

2. سيتم تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية .

3. سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية .

4. يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به ( التقرير الطبي - البحث الاجتماعي ) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين ) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب .