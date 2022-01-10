شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترصف شوارع تقسيم اللاسلكى بالبساتين وترفع إشغالات بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين اجتماع بحضور مدير إدارة الطرق بالحي و المهندس محمد صبري مشرف المنطقة الجنوبية ومقاول الأعمال، لمناقشة سرعة أعمال الرصف بمنطقة تقسيم اللاسلكي وشارع البساتين العمومي وشارع مزرعة البط، كما تم استكمال اعمال رصف شارع البحث الجنائي وميدان صقر قريش ضمن تالف الرصف والخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022.

كما نفذ حى البساتين حملة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وأعمال النظافة الدورية ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة على خط التنظيم بشارع البساتين العمومي، تمهيدا لبدء أعمال الرصف والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمساكن الشركة الكويتية المرحلة الثالثة المعادي الجديدة.

وفي سياق متصل، تم التنسيق مع قسم شرطة البساتين وشرطة المرافق بالحي والإدارات المعنية لاستكمال حصر مصانع الكابلات غير المرخصة بمنطقة المصانع بأرض الإيرانية إلى جانب حملة للمرور على معارض السيارات لمراجعة التراخيص ولرفع جميع السيارات والإشغالات التي تعوق سير المارة بمنطقة صقر قريش وشارع البحث الجنائي وشارع 306، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الإطار ذاته قامت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بشن حملات مستمرة لرفع الإشغالات بنطاق الحي شملت رفع التكاتك المخالفة بالتعاون مع المتابعة الميدانية وشرطة المرافق.