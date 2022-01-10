شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الإثنين 10 يناير :

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

- الثلاثاء 11 يناير:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

- الأربعاء 12 يناير :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

- الخميس 13 يناير :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

الجمعة 14 يناير والسبت 15 يناير :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.