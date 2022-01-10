شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف تهنئ مصر بمنتدى شباب العالم 2022 وتعلن إطلاق منصة "شباب بلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، التهنئة لمصر بانعقاد الدورة الجديدة لمنتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت هنريتا فور، في كلمة مسجلة بمناسبة افتتاح المنتدى، تم بثها عبر منصات التواصل اﻻجتماعي لليونيسف: " نيابة عن اليونيسف، أهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021"، مضيفة: " أتمنى لكم منتدى مثمراً وناجحاً."

وأشارت إلى أن المنتدى سيشهد يوم الثلاثاء إطلاق مشروع "شباب بلد" كنسخة مصرية من مبادرة Generation Unlimited الدولية التي تطلقها الأمم المتحدة في المنطقة لأول مرة منذ بدء العمل بها في 2018 .

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن المبادرة الدولية " تعتبر أول منصة شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب، وتم إنشاؤها لمنح الشباب منصة للتعبير عن أنفسهم والعثور على الفرص، ولديها هدف جريء - أن يكون كــل فتى وفتاة في العالم لديهم فرصة للالتحاق بالمدرسة أو التعلم أو التدريب أو لديهم وظيفة مناسبة بحلول عام 2030."

وأضافت: "وصلنا إلى 220 مليون شاب في أكثر من 50 دولة وإلى آلاف الشركاء، لقد استفدنا من الشراكات لخلق الفرص وحشد الموارد وتنفيذ الحلول. لقد أدخلنا هؤلاء الشركاء في نسق الحوكمة لدينا بحيث يتم اتخاذ القرارات من خلال المساهمة والتمثيل من جميع القطاعات."

وقالت هنريتا فور "لهذا السبب، فمن الأخبار السارة أن نطلق غداً في منتدى شباب العالم منصة شباب بلد، النسخة المصرية من المنصة الدولية."

وأضافت: "نحن نعلم أنها ستكون بمثابة دعم كبير ومنصة عظيمة لشباب مصر."

ومن المقرر إطلاق مشروع "شباب بلد" رسمياً في جلسة بالمنتدى يوم الثلاثاء بحضور رفيع المستوى من الجهات الحكومية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والشباب كشركاء في المشروع.



جيرمي هوبكنز

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف ثقتها في قدرات جيل الشباب، وقالت: "يتسم الشباب بالتحمل، والعمل الدؤوب، والتفاني، والأهم من ذلك، أنهم يؤمنون بأن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم، وسيحققونها، إن هذا الجيل من الأطفال والشباب يتمتع بقدرة غير محدودة على خلق مستقبل أفضل للعالم الذي نتشارك فيه."

واختتمت هنريتا فور كلمتها بتحية المشاركين في افتتاح المنتدى بكلمة "شكراً" باللغة العربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وفد رفيع من اليونيسف يضم كيفن فري الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية، وجيريمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، وفظلول حقي نائب ممثل اليونيسف، و د. غادة مكادي مدير عام الشراكات ومشروع "شباب بلد" في اليونيسف، ومسؤولي البرامج في اليونيسف.