الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع ولي العهد الأردني- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منذ قليل إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما التقطا صورة تذكارية قبل انطلاق المنتدى.

انطلقت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، اليوم الإثنين، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ السيسي، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺷ ﻌﺎﺭ "ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻌًﺎ"، ﺑﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸ ﺒﺎﺏ ﻣﻦ ۱۹٦ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ.

ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻺﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ"، وﺗﻀﻢ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ، وﺗﻨﻄﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙة ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ، ﻭﻫﻲ:

"ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛل ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿ ﻲ، ﻋﺒﺮ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ:اضغط هنا .

منتدى شباب العالم

يعد منتدى شباب العالم حدثًا سنويًّا عالميًّا يُقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.