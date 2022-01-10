ضبط شخص يُصنع قطع غيار سيارات و"توكتوك" مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، صاحب مصنع؛ لقيامه بإنتاج قطع غيار السيارات ومركبات التوك توك "مقلدة ومغشوشة".

معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، أفادت قيام أحد أصحاب المصانع بدائرة مركز شرطة المنصورة بإنتاج وتعبئة وتغليف قطع غيار السيارات ومركبات التوك توك "مقلدة ومغشوشة" وتحمل علامات تجارية "بخلاف الحقيقة"، بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه، وبالتفتيش عُثر بداخله على (284797 قطعة مستلزمات إنتاج – 68685 قطعة تحت التجهيز) جميعها مجهولة المصدر وتصنع من مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.