ضبط مدير مصنع بحوزته 21 طن سمن في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط (المدير المسئول عن مصنع ألبان -مقيم دائرة مركز شرطة المحمودية كائن بذات الناحية)؛ لقيامه بتصنيع السمن البلدي الطبيعي مستخدماً خامات رديئة، ومكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضُبط بحوزة المتهم (21,337 طن سمن وزيوت نباتي خام ومنتج نهائي-2000 استيكر -50 صفيحة فارغة -6 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها.