ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 500 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول العامرية – برج العرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، بحوزتهم (500 طربة من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالي– 4 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,000,000) خمسة مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.