شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة منى عبد اللطيف مديراً لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022 بتعيين الدكتورة منى محمود عبد اللطيف محمود، مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لمدة أربع سنوات.

جدير بالذكر، أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديده، وحصلت على الدكتوراة فى الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية، وشغلت العديد من المناصب، منها: عميد معهد المواد الجديدة، ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع ورئيس المعامل المركزية، ونشر لها أكثر من 60 بحثا علميا في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالى، كما حصلت على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى “تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى”.

كما شاركت فى تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلًا عن أنها عضو مشارك في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة – كلية العلوم وكلية طب أسنان) ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.