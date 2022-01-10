شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق لاتحاد العمال العراقى: مستعدون للمشاركة فى إعادة إعمار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية التنسيق والاستمرار فى التعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس براك، ونقاباته المماثلة لقطاع المرافق، مثمناً العلاقات التاريخية بين عمال البلدين "مصر والعراق" لخدمة عملية التنمية، والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، ولمواجهة كافة التحديات، موضحاً استعداد عمال مصر المتواصل على المشاركة في إعادة إعمار العراق، مشيداً بمواقف العراق حكومة وشعباً ونقابات تجاه العمالة المصرية.

والتقى فد "المرافق" مع السوريان جمال القادري، ورفيق العلوني قيادات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المشاركين في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجرى نقاش بشأن تكثيف التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن اللقاءات التي جرى خلالها تقديم درع "نقابة المرافق" إلى رئيس "عمال العراق" ستار دنبوس، جرى خلالها مناقشة كافة سبل التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات والخبرات النقابية في عمال البلدين، كما جرى تثمين دور الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق فى الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، والوقوف ومساندة الدولة العراقية لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها، قائلا "اتحاد عمال العراق اتحاد أبطال استطاع أن يحافظ على مكتسبات العمال رغم التحديات".

ونقل فؤاد إلى الجانب العراقى حالة الاستقرار ومناخ الاستثمار الذي تتمتع به مصر خلال هذه الفترة، وكذلك القرارات والتشريعات التي تتبناها الدولة المصرية تجاه العمال والتي تتمثل في مبادرات حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، إضافة إلى إصدار حزمة من القرارات التى من شأنها رفع الحد الأدنى للأجور، وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ووجود خطة واضحة للنهوض بالصناعة، ووضع مصالح العمال وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية على رأس الأولويات، باعتبارهم ليسوا جنودا للإنتاج فقط، بل أيضا وقوفهم بجانب الدولة المصرية وقت الأزمات والمحن والأوبئة .

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد إلى العراق بدعوة من رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس لإجراء مجموعة من اللقاءات والمشاورات وحضور اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، حيث ضم الوفد المصري قيادات النقابة العامة للمرافق احمد فهمي احمد نائب رئيس النقابة، ورضا عبد الهادي امين الصندوق..وحمدي عبد العزيز عرابي مدير الشؤون العربية، وبسيوني عبد الحي "نقابة النقل البري" .