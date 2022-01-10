شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر انعقاد منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقطا صورة تذكارية قبل انعقاد المنتدى.

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.