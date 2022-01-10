شكرا لقرائتكم خبر عن الافتاء: بر الوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما بل يمتد إلى ما بعد مماتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الافتاء أن السنة النبوية الشريفة دلت على أن الإحسان والبر بالوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما؛ قال مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».

وقال ﷺ: «من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برًّا»، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي تدل على أن الإحسان والبر يمتد إلى ما بعد مماتهما، وأن برهما حينئذ يكون بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب الأعمال إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما، وإنجاز عاداتهما.