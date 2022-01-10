شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة "أفصح الخطباء" بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الوزارة أن الاختبار في هذه المسابقة على النحو التالى:
أولا : التحريرى ويشمل:
1- كتاب فن الخطابة بين الماضي والحاضر، والكتاب متاح بمكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور، وبفروع الهيئة العامة للكتاب سلسلة (ما) تحت عنوان (ما الخطابة)؟.
2- ما يطلب إليه كتابته من خطب.
ثانيا : الاختبار الشفوى:
فيما يطلب منه الحديث فيه من موضوعات.
جدير بالذكر، أن المسابقة مفتوحة للأئمة والوعاظ والواعظات وأساتذة الجامعة ومعاونيهم والمعلمين وخطباء المكافأة، وتتضمن الجوائز التالية:
الجائزة الأولى: 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 90% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .
الجائزة الثانية: 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 85% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .
الجائزة الثالثة: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .
ثلاث جوائز تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على 75% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة .
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة .
مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بنجاح ، مع ترشيح الأوائل من العاملين بالأوقاف للعمل بالمساجد الكبرى وقوافل شركات البترول وغيرها.