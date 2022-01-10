شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج مرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، وحدة علاج مرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

وصرح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، بأن وحدة السكر في مستشفى الأحرار التعليمي تعتبر أول وحدة متكاملة لعلاج مرض السكر، وتابع: يأتى هذا ضمن برنامج الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمنع حدوث مضاعفات مرض السكر والتدخل المبكر لعلاج هذه المضاعفات، والمنبثق منه حملة "لا للبتر"، وذلك منعا لحدوث أى إعاقات دائمة بسبب هذه المضاعفات مثل قصور الدورة الدموية الطرفية والتي تؤدي إلى الغرغرينا وحدوث البتر والفشل الكلوي والجلطات القلبية، وأيضا الاعتلال الشبكى والذى قد يؤدي إلى ضعف الإبصار والعمى الكامل.

وأضاف بأنه يقوم بالعمل فى الوحدة نخبة من استشاريى مرض السكر وتحت إشراف المعهد القومي بالسكر والغدد الصماء، وذلك ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات مماثلة بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية وتكون مرتبطة مركزيا بمعهد السكر لتقديم الدعم اللوجيستى والتقنى والخبرات العلمية والعملية وتوفير الكوادر المدربة لتشغيل هذه الوحدات، تطبيقا لدور الهيئة البحثى والتدريبي، وضمن برنامج متكامل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مرض السكر ومناطق انتشاره والعوامل المختلفة للإصابة به، لتكون مرجعا هاما لعمل الدراسات المتكاملة حول هذا المرض ومضاعفاته، للكشف المبكر عنه والحد من مضاعفاته، والتعامل مع مرض السكر ومضاعفاته كوحدة واحدة لتخفيف آلام المرضى والوصول لأفضل الطرق للعلاج ، تيسيرا على المرضى وذويهم حتى نرفع عنهم عبئ نفسى ومادى حال حدوث أية إعاقات نتيجة مضاعفات هذا المرض.

وأفادت الدكتورة جيهان عامر مدير مستشفى الأحرار التعليمى، بأن الوحدة التى تم افتتاحها تتكون من كافة الخدمات التى قد يحتاجها مريض السكر منذ اليوم الأول للتشخيص مجتمعه فى مكان واحد منذ اليوم الأول للتشخيص، وتشمل عيادات للباطنة والرمد والقلب والكلى والاوعية الدموية الطرفية والقدم السكرى وعيادات الأعصاب و الطب النفسى ، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة 2 مليون جنيه، وملحق بها قسم داخلي ورعاية متوسطة لمرضى السكر.

وقالت الدكتورة أمل كمال رزق رئيس الوحدة، إنه يتم تنفيذ برنامج متابعة دوري للمرضى طبقا لأحدث المعايير الطبية مع إجراء فحص دوري للقلب بالموجات الصوتيه لمنع حدوث الجلطات القلبية والاكتشاف المبكر لها، وإجراء فحص للأوعية الطرفية بأشعة الدوبلكس لمنع حدوث الغرغرينا والتدخل المبكر في حالة حدوث نقص في تغذية الأطراف ، مع فحص قاع العين والشبكية لمنع حدوث ضعف الإبصار والعمى، وكذا قياس التوصيل العصبي للحد من حدوث التهابات الأعصاب، كذلك متابعة الكلى بالموجات الصوتية ووظائف الكلى لمنع حدوث الفشل الكلوي والتدخل المبكر إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى التحاليل الروتينية لضبط مستوى السكر، مع متابعة التغذية من خلال عيادة التغذية الإكلينيكية والتثقيف الصحي لمرضى السكر وعائلاتهم لضبط مستوى السكر الدم، كل هذا بالإضافة إلى عيادة الأطراف الصناعية التى قد يحتاجها مريض السكر فى حالة تعرضه لبتر جزء أو كل الطرف، ويتم تصنيع الطرف الصناعي من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع للهيئة، وكل هذه الخدمات تقدم لمرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحي دون أي مقابل تيسيرا على أهلنا من المرضى.