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استعدادات مكثفة للجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ بعد قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يحضر الجلسة مشاركين من كافة دول العالم.

 

كانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي، يأتى ذلك في إطار الحرص الشديد من إدارة المنتدى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس ، وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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