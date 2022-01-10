شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الشامتون فى الموت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إننا ما زلنا في خضم هذه الجائحة، نفقد يومًا بعد يوم شخصية عامة، تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءًا من تضاريسه فعلى الراحلين السلام.

وتابع مفتى الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نسأل الله لموتانا الرحمة والمغفرة، كما نسأله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت، الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.. اللهم استرنا ولا تخزنا، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الختام".