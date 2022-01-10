بعد جريمة العشيق والأجنبية.. العثور على سائق مقتولا بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سائق سيارة أجرة مقتولا بمدينة الشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الجثة لسائق يدعى "طارق.أ"، 24 سنة، بها آثار طعنات متفرقة بالجسم.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم، وتشكيل فريق بحث من فرقة مباحث الشيخ زايد بقيادة العقيد أحمد نجم لتحديد وضبط الجناة.

الجريمة تأتي بعد أيام من كشف لغز مقتل سيدة جنسية أجنبية داخل مسكنها بالشيخ زايد على يد عامل بدافع السرقة.